مصرف الرشيد يلغي شرط مرور سنة للتقديم على سلف جديدة

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشرط الذي كان معمولا به سابقا لا يتيح للمستفيد الذي قام بتسديد السلفة المستلمة في وقت سابق للتقديم الا بعد مرور سنة على السداد".

واضاف ان "المصرف استأنف وفي وقت سابق المنح لمنتسبي الدفاع والداخلية وسيكمل تهجير البيانات بالنسبة للمتقاعدين والموظفين لاجل شمولهم بالتقديم الالكتروني".

