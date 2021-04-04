تعرف على طقس العراق خلال اليومين المقبلين

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا، وفي المنطقة الشمالية صحو يتحول في بعض الاماكن الى غائم جزئيا واحيانا غائم".

واشارت الى ان "درجة الحرارة الصغرى في بغداد ليوم غد تسجل 10 مئوية والعظمى 28 مئوية .



وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 8 مئوية واعلاها في البصرة 15 مئوية، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 19 مئوية والعظمى في البصرة 30 مئوية".

واضافت الهيئة ان "طقس الثلاثاء المقبل فسيكون صحوا في المنطقة الوسطى يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا واحيانا غائم وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم ، اما في المنطقة الشمالية صحو يتحول الى غائم" .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا بعموم المناطق عن اليوم السابق.

