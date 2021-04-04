كريستيانو رونالدو يبتعد في صدارة هدافي الدوري الايطالي

ورفع الدون رصيده الى 24 هدفا متقدما على مطارده المباشر رويلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان الذي سجل هدف الفوز لفريقه على بولونيا (1-0)، ليصل إلى هدفه رقم 20.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الايطالي لكرة القدم"



1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) : 24 هدفا

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) : 20 هدفا

3- لويس مورييل (أتالانتا) : 18 هدفا

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) : 15 هدفا

4- سيمون نوانكو (كروتوني) : 15 هدفا

5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) : 14 هدفا