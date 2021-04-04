وزير الخارجية الروماني: استقرار الأردن أمر مهم للمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، أن استقرار الأردن أمر مهم للمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمان، في أول زيارة شرق أوسطية للوزير الروماني.

وقال أوريسكو إن زيارته الأولى للشرق الأوسط عكست تميز العلاقات الأردنية الرومانية.

وأضاف "استقرار المملكة أمر مهم للمنطقة".

من جهته، استعرض وزير الخارجية الأردني مسار مباحثاته مع نظيره الروماني، مشيرا إلى أنها تناولت جملة من القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال الصفدي : "أثمن موقف رومانيا الثابت في دعم حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعا".

ونوّه الصفدي بأن المواقف الرومانية تجاه القضية الفلسطينية لم تتوقف عند هذا الحد، بل سجلت أيضا دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وإلى جانب المسألة الفلسطينية، تناولت المباحثات الرومانية الأردنية، الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.

