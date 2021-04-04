(الداخلية العرب) يعرب عن مساندة الاردن في ما يتخذه من تدابير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الاحد وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وذكرت الامانة في بيان انها تتابع باهتمام بالغ الاحداث الجارية معربة عن "ثقتها بحكمة القيادة الاردنية الرشيدة وكفاءة أجهزتها الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة ومواجهة أي محاولات للنيل منها".

وثمنت الأمانة الأدوار التي يقوم بها الاردن في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك متمنية له دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده.