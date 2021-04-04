مقتل 22 عنصرا أمنيا هنديا في اشتباك مع متمردين ماويين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، مقتل 22 عنصرا أمنيا وإصابة آخرين، في اشتباك مع متمردين ماويين.



حصيلة تُعد أكبر كمين من نوعه في أربع سنوات، تتعرض له القوات الأمنية في الهند.

ووفق أشوك جونجا المدير العام للشرطة في ولاية شاتيسغار، وقعت الاشتباكات أمس السب، قائلا "حتى الآن يمكن تأكيد مقتل 22 عنصرا أمنيا".

وأوضح المسؤول الأمني أن متمردين نصبوا كمينا لقوات هندية عائدة من عملية بحث قرب غابة في منطقة بيجابور في الولاية الواقعة في وسط البلاد.