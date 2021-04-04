حاكم دبي يطلق استراتيجية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإبداعي في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، أمس، استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، من 2.6 % في نهاية 2020، إلى 5 % بحلول عام 2025.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على حسابه في تويتر: «(دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي) في العالم.. برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم (أمس)، لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة، خلال خمس سنوات، وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حالياً، إلى 140 ألفاً». وأضاف سموه: «أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025، بما يحقق رؤيتنا لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار».

وأكد سموه أن نهضة دبي، قامت على الأفكار الإبداعية والجريئة، قائلاً: «نحن دائماً نرحب بالمبدعين من كل أنحاء العالم، ونسعى لتوفير المناخ الملائم لهم، لتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة، ومورد اقتصادي مستدام».

وأضاف : «الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا، وجزء من جودة حياتنا، ومحرك رئيس لمستقبل بلادنا».

وأوضح أن استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، تُشكّل مبادرة متكاملة لدعم هذا القطاع، ومجتمع المبدعين من الجوانب كافة، بما يضمن تطور القطاع الإبداعي وازدهاره، عبر توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والفنية الداعمة، من خلال حزم من المحفزات والحاضنات الإبداعية المتطورة، التي تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، وتسخرها لإثراء القطاع الإبداعي، وتعزيز قدرته على الحضور والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.