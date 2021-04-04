شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السنغال تنضم غدا لقائمة الدول التي افتتحت قنصليات بالأقاليم الجنوبية في المملكة المغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنضم السنغال، غداً، إلى قائمة الدول، التي افتتحت قنصليات بالأقاليم الجنوبية في المملكة المغربية. وتترجم القنصلية السنغالية المرتقبة ورقمها 22 بالقائمة، الدعم الدولي لمغربية الصحراء، يُوازيه زخم دبلوماسي كبير في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفتح قُنصليات بمدينتي العيون والداخلة. وكشفت مصادر أن مدينة الداخلة ستشهد غداً حفل افتتاح قنصلية دولة السنغال، لتكون بذلك القُنصلية رقم 22 في المنطقة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة دعم صريح لمغربية الصحراء، وتأكيد دولي على صوابية موقف الرباط، وطرحه المتمثل في الحكم الذاتي، لحل نزاع الصحراء المفتعل.

