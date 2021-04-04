شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: بيان تفصيلي حول الاعتقالات خلال ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصدر السلطات الأردنية خلال ساعات بياناً تفصيلياً حول ما جرى من اعتقالات ضد شخصيات أردنية أمس (السبت)، في وقت أكد شهود عيان أن الأوضاع هادئة في الشارع الأردني، وأن التحقيقات مستمرة مع المعتقلين.

وأعلن وزير الإعلام الأردني صخر دودين اليوم (الأحد)، أن الجهات المعنية ستصدر خلال ساعات بياناً تفصيلياً حول ما جرى من اعتقالات. وتزامنت العملية الأمنية ضد شخصيات أردنية مع حظر تجوال وانتشار أمني مكثف بسبب ظروف وباء كورونا.