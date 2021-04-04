شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى مدنيين بصاروخ حوثي على مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون بشظايا صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال محافظة مأرب، شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس (السبت)، عن مصدر محلي، قوله: إن مدنياً قتل وأصيب خمسة آخرون في القصف الصاروخي الحوثي الذي طال حياً سكنياً في مدينة مأرب، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، فيما تسبب سقوط الصاروخ بأضرار مادية وألحق أضراراً بالغة في منزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.