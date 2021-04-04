نحو 3 ملايين وفاة عالمياً بـ«كورونا» والإصابات تتجاوز 130.5 مليون

عواصم- وام

وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن فيروس «كورونا» في العالم إلى مليونين و980848، فيما وصلت الإصابات إلى أكثر من 130.5 مليون نسمة حسب إحصاء لـ«رويترز».

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول من حيث عدد الوفيات والإصابات حيث سجلت 554296 وفاة و 30654334 إصابة، تليها البرازيل بتسجيل 328206 وفيات و12910082 إصابة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» عتبة المليون في كندا، السبت، وفق محطات التلفزيون الكندية، بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء «كوفيد-19» أجبرت مقاطعات عدة على تشديد القيود في الأيام الأخيرة.

وبعد الإعلان مساء السبت، عن تسجيل ما يزيد قليلاً على ألفي إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في مقاطعة كولومبيا البريطانية (غرب)، تجاوز عدد الإصابات في كندا عتبة المليون منذ بداية الجائحة، حسب الأرقام التي أوردتها قنوات التلفزيون الكندية. وتوفي ما يزيد قليلاً على 23 ألف شخص حتى الآن في البلاد جراء الجائحة.

ويأتي تجاوز هذه العتبة الرمزية في وقت تواجه كندا موجة ثالثة من الفيروس، وانتشاراً لنسخ متحورة تُعتبر أكثر قابلية للانتشار وأكثر عدوى.

وفي محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، شددت أونتاريو المقاطعة الأكثر تضرراً مع ما يزيد قليلاً على ثلث عدد الإصابات في البلاد، منذ السبت القيود لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

وستبقى المدارس مفتوحة ولم يُطلب من سكان المقاطعة البقاء في منازلهم. لكن الشركات التي تعتبر غير أساسية لا يمكنها أن تستقبل في وقت واحد سوى 25 % من عملائها الدائمين، مقارنة بـ 50 % بالنسبة إلى الشركات الأخرى.

أما الصالات الرياضية وصالونات الحلاقة فستغلق أبوابها.

من جهتها، فرضت كيبيك، ثاني أكثر المقاطعات تضرراً، إجراءات حجر في مناطق عدة وأبقت على منع التجول الليلي منذ أوائل كانون الثاني/يناير، وهو إجراء غير مسبوق في كندا على مستوى المقاطعات منذ انتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن. وتؤثر هذه الموجة الثالثة في البلاد التي تجهد لمواصلة حملة التطعيم.

في كانون الأول/ديسمبر، كانت كندا واحدة من أوائل الدول في العالم التي بدأت بالتطعيم، لكنّ الحملة تباطأت في أوائل عام 2021 بسبب التأخير في تسليم لقاحات «فايزر/بيونتيك» و«موديرنا» المستوردة من أوروبا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في الثالث من إبريل/نيسان نزولاً من 26 إصابة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان، إن عشر حالات جديدة إصابات محلية. وأضافت أن الحالات الـ11 الأخرى وافدة من الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 1838 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» و157 وفاة ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و249195 والوفيات 204011.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير، وأشارت بيانات منفصلة نشرتها الوزارة في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أعلى بنسبة 60 في المئة على الأقل من الرقم المعلن.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى مليونين و885386 حالة بعد تسجيل 12196 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76963 بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.