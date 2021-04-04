رئيس النيجر الجديد يعين وزيراً سابقاً رئيساً للوزراء

نيامي- رويترز

أعلن مرسوم في التلفزيون الوطني بالنيجر في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن محمد بازوم رئيس النيجر المنتخب حديثاً، عين الوزير السابق حمود محمد رئيساً للوزراء. وكان محمد يعمل حتى وقت قريب مديراً لمكتب سلف بازوم الرئيس محمد إيسوفو.

وتقلد محمد ( 69 عاماً) من قبل عدة مناصب وزارية منها وزارة المناجم والطاقة عام 1991 ووزارة المالية بين عامي 2011 و2012.

وأدى بازوم اليمين الدستورية، الجمعة، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في النيجر منذ الاستقلال عام 1960 بعد فوزه في انتخابات الإعادة الرئاسية في فبراير/شباط.