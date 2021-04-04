شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل ارتفاعاً آخر في عدد مرضى «كورونا» بالرعاية المركزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

قالت فرنسا، السبت، إن عدد مرضى «كوفيد-19» في وحدات العناية المركزة بلغ 5273 بزيادة 19 عن اليوم السابق مع دخول البلاد في ثالث عزل عام للمساعدة في مكافحة الجائحة. وحاولت الحكومة وقف زيادة الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» من خلال فرض حظر تجول واجراءات إقليمية ولكن اعتباراً من يوم السبت وطوال الأسابيع الأربعة المقبلة ستظل المدارس والأنشطة غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد مغلقة.

وجاء الارتفاع في عدد مرضى وحدات العناية المركزة، السبت، في أعقاب قفزة أكبر بكثير سُجلت في اليوم السابق وبلغت 145.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتوفير عدد أكبر من أسرّة المستشفيات لرعاية لمرضى الحالات الخطرة من «كوفيد -19». وكان ماكرون يأمل في إخراج فرنسا من الجائحة دون الحاجة إلى فرض عزل عام ثالث من شأنه أن يضر بالاقتصاد الذي لا يزال يعاني ركوداً من العام الماضي.

ولكن سلالات جديدة من الفيروس انتشرت في جميع أنحاء فرنسا ومعظم أوروبا وسط تباطؤ في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في الاتحاد الأوروبي مقارنة ببعض البلدان بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.