اخبار العالم

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى وقف التصعيد في شرق أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا تدعوان إلى وقف التصعيد في شرق أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

4 أبريل 2021

11:19 صباحا

قراءة دقيقة واحدة

باريس- رويترز
دعت فرنسا وألمانيا، السبت، إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر فوراً في شرق أوكرانيا وسط مواجهة مع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. وقال متحدثان باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية في بيان مشترك: «إن فرنسا وألمانيا تشعران بالقلق إزاء الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار». وأضافا: «نحن نتابع الموقف عن كثب ولا سيما فيما يتعلق بتحركات القوات الروسية وندعو جميع الأطراف لضبط النفس ووقف تصعيد التوترات فوراً».

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/ydmbkjcb

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا