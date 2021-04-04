شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين فنزويليين على الحدود مع كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فنزويلا-أ.ف.ب

قُتل جنديّان فنزويليّان، السبت، خلال المعارك المستمرّة منذ 21 آذار/مارس في جنوب غرب فنزويلا على الحدود مع كولومبيا بين الجيش و«جماعات كولومبيّة مسلّحة غير نظاميّة»، على ما أعلنت مصادر عسكريّة فنزويليّة.

بذلك، يرتفع إلى ستّة عدد الجنود الفنزويليّين الذين قُتلوا في المنطقة الواقعة في ولاية أبوري (جنوب). وبحسب الحصيلة الصادرة، الجمعة، فإنّ تسعة من أعضاء الجماعات المسلّحة التي تصفها السلطات الفنزويلية بـ«الإرهابيّة» قُتلوا أيضاً، واعتُقل 32 آخرون.

ولجأ أكثر من ثلاثة آلاف شخص إلى كولومبيا هرباً من القتال الدائر منذ أيام بين الجيش الفنزويلي ومنشقين من «حركة القوات المسلّحة الثورية الكولومبية» (فارك)، وفقاً لحصيلة رسمية جديدة نشرتها بوغوتا.

ونأت هذه المجموعة المتمردة بنفسها عن اتفاق السلام الذي أبرم في كولومبيا العام 2016 ووضع حداً للحرب الأهلية التي استمرت لنصف قرن وتم نزع سلاح «فارك» بموجبها في العام التالي. ورغم تشاركهما حدوداً طولها 2200 كيلومتر، لم تعد فنزويلا وكولومبيا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ أن اعترفت بوغوتا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا عام 2019. وباتت العلاقات بين الجارتين المتعارضتين أيديولوجياً متوترة للغاية.