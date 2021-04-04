وزير النقل: لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تنفذ خطة للتطوير الشامل لجميع ورش السكك الحديدية تتضمن تزويدها بأحدث المعدات أولًا بأول.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين 925 عربة درجة ثالثة بواقع إعادة تحسين 450 عربة وتأهيل 212 عربة وتحسين 263 عربة، والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والنوافذ واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والتجديد الشامل لأسطول عربات الركاب وعدم مسير أي عربة قديمة على الخطوط بنهاية 2021.

وتأتي الجولة ضمن متابعة خطة تجديد وتطوير وتحسين 1223 عربة بنهاية العام الجاري منها 1023 عربة بورش السكة و200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل إلى جانب تطوير الأسطول الحالي توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وصل منها حتى الآن 295 عربة، و6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية ومن المنتظر وصول أول قطار منها في يوليو القادم.

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العَمرات المختلفة، ووجه بضرورة الاهتمام بضبط الجودة وأن تكون كافة الأعمال على أعلى مستوى لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية.

ولفت الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الدورية والمستمرة لعملية التطوير الشاملة التي يشهدها مرفق السكة الحديد.

وفي لقائه مع العاملين بالورشة، شدد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز كافة الأعمال، كما شدد على ضرورة أن يؤدي كل فرد واجباته وأن يعمل الجميع على أن تكون هيئة السكك الحديدية في مقدمة الهيئات، وأن يتم تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في العمل.

كما أكد الوزير على أهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة.

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل وتجديد أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجاري.

​