وزير المالية: نجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين رغم التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين انتهى بنجاح، حيث نجحت الوزارة ومصلحة الضرائب في الوصول لمستهدفات مرجوة رغم التحديات الجسام التي واجهت المنظومة الإلكترونية التي يتم إرساؤها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد، أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ما كان ليكتب لها النجاح لولا دعم القيادة السياسية لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية ودعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري إلى أعلى المراتب.

وأكد أن المنظومة الجديدة واحدة من مشروعات وجهود وزارة المالية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها لضمان المزيد من اليسر وتوفير الوقت وإنهاء حالة التزاحم المعروفة في مثل تلك الخدمات.

وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أول يناير الماضي، وانتهى يوم الأربعاء الماضي 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما سيظل مستمرا إلى نهاية أبريل الجاري بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى.

وقال الوزير إنه يجب أن يشعر كل موظف في مصلحة الضرائب بالفخر لما حققه من نتائج ملموسة لإنجاح الموسم والذي تابعت جهود إنجاحه والجولات الميدانية بصورة لحظية، والتي ساهمت في الوصول لصغار الممولين ونشر حالة من الوعي الضريبي بين المواطنين وحالة من الإيجابية مما سيدعم جهود وزارة المالية لضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كان لها دور هام في التيسير على الممولين من حيث توفير الوقت والجهد عليهم، خاصة مع ظروف جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا الموسم شهد تحديات كبيرة خاصة في الوصول إلى صغار الممولين ولكن بجهود العاملين بالمصلحة، كلٌ في موقعه، استطاعت المصلحة تخطي هذه التحديات بنجاح.

وتقدم عبد القادر بالشكر إلى وزير المالية، قائلا إن هذا النجاح لم يتحقق إلا بدعم وزير المالية وتوجيهاته ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل المستجدات خلال الموسم وتوفيره كافة الوسائل لتخطي التحديات التي واجهت المصلحة.

كما تقدم بالشكر إلى الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الذي لم يدخر جهدا في متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المصلحة للوصول لصغار الممولين وتقديم التوعية لهم وذلك بشكل يومي وتقديم كافة وسائل الدعم للمصلحة، وكان يتابع سير العمل خلال الموسم خطوة بخطوة، بحسب البيان.

وتوجه عبد القادر بالشكر أيضا لجميع العاملين بالمصلحة لتفانيهم في أداء عملهم خلال موسم الإقرارات وللجهود التي بذلوها بكل اتقان وقوة، متمنيا لهم كل التوفيق ودوام النجاح، وفقا للبيان.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة اتخذت كافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، وتوفير الإرشاد والتوعية، والدعم الفني المجاني للتيسير على الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وذكر أن المصلحة استجابت لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والضريبي والنقابات المختلفة مثل استجابة المصلحة لنقابة المحامين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة تقدم المساعدة لأعضاء النقابة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، بمقر النقابة العامة، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى نجاح تجربة "السيارات المتنقلة" التي تجوب المحافظات في توعية الممولين بكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتوفير الدعم الفني لهم من خلال الفرق التي تضم بعض المتطوعين وتتواجد في كل مكان.

كما أكد نجاح تجربة التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع بالقرى في التيسير على الممولين خاصة "البسطاء" وتنمية وعيهم الضريبي، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمن يريد استغلالهم مقابل مبالغ مالية، وكذلك نجاح التعاون مع النقابات واتحاد الغرف التجارية في تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الإلكترونية.