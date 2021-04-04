إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بمركز ساقلته في محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز.

تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "محمد. ا" 21 عامًا عامل، وشقيقه "أحمد" 18 عامًا طالب، ووالدتهما "دعاء. س" 40 عامًا ربة منزل مصابين بجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وطرف ثان "قناوي. ا" 30 عامًا عامل مصابًا بكسر بالترقوة اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه "علاء" 15 عامًا طالب، ووالدهما "ا. ا" 61 عامًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الطرفان أبناء عمومة، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.