فرنسا تفرض قيود صارمة لاحتواء كورونا

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فرضت فرنسا قيوداً جديدة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وسيستمر تطبيق الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

ووفقاً للحكومة الفرنسية في باريس، دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ رسمياً الساعة 7 مساء يوم السبت مع بداية حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، لن يتم تطبيق القيود حتى حلول نهاية حظر التجول صباح اليوم الأحد في الساعة 6 صباحاً.

وأعلنت مديرية الشرطة يوم السبت أنه من المقرر أن تقوم قوة عمل قوامها 6600 فرد بمراقبة الامتثال للقواعد في منطقة باريس الكبرى.

وفي الواقع، لن يتغير الكثير: فإن الإجراءات الأكثر صرامة كانت مطبقة بالفعل في العديد من مناطق فرنسا، بما في ذلك منطقة باريس الكبرى، ويتم توسيعها الآن لتشمل البلاد بأكملها.

وسيجري مجدداً فرض قيود على الحركة. على سبيل المثال، سيُسمح للأفراد بالمشي أو التجول في نطاق عشرة كيلومترات فقط بعيداً عن منازلهم. كما يتوجب على الأفراد إبداء أسباب وجيهة للسفر أبعد من ذلك.

وستكون هناك أيضاً عمليات مراقبة متزايدة لضمان عدم اجتماع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة.