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الكاظمي يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة لدولة عربية خلال أسبوع

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

توجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية، هي الثانية له لدولة عربية خلال أسبوع.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن “الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات”.

وزار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء الماضي العاصمة الرياض، في أول زيارة له للمملكة، وذلك بحسب RT

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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