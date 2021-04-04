أوكرانيا تتحدى روسيا وتعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت أوكرانيا ،السبت، أن جيشها سيجري مناورات مشتركة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون أشهر، وذلك بعد تحذير روسي من أي محاولة لاستعادة شبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن التدريبات العسكرية المشتركة مع قوات الناتو ستبدأ خلال بضعة أشهر، بمشاركة أكثر من ألف عسكري من 5 دول أعضاء على الأقل في الناتو.

وأضاف البيان “على وجه الخصوص، سيتم وضع الإجراءات الدفاعية، وسيتبعها تدريب على الهجوم، من أجل استعادة حدود الدولة وسلامة أراضيها التي تعرضت لعدوان إحدى دول الجوار المعادية”.

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الخميس بشأن ما قال إنه حشد عسكري كبير للقوات الروسية قرب شرق أوكرانيا.

وقال الكرملين أمس إن أي انتشار لقوات الناتو سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وسيجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها القومي.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأوكراني في بيان مقتل جندي له السبت ، جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة دونباس شرقي البلاد.