منظمة التعاون الإسلامي: نقف ونساند اجراءات الملك عبد الله لحفظ الأمن في الأردن

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وقال العثيمين: إن المنظمة تؤيد جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله وسمو ولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

