المملكة السعودية تستعد لاستقبال موسم العمرة

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أعلن نائب وزير الحج في السعودية عبدالفتاح مشاط، أمس، بدء الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان. وقال في مداخلة مع «العربية»: «لقد وضعت الاشتراطات الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام». كما كشف أنه تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، كاشفاً عن إجراءات استباقية سيتم العمل بها من شأنها زيادة عدد المعتمرين. وشدد مشاط على أن الهيئات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.



يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، كانت اشترطت، الأسبوع الماضي، التحصين بلقاح «كورونا» على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدءاً من أول شهر رمضان للعام الجاري، وذلك حمايةً للصحة العامة.