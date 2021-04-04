فرنسا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد في شرق أوكرانيا

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

دعت فرنسا وألمانيا "السبت" إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر فورا في شرق أوكرانيا وسط مواجهة مع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.



وقال متحدثان باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية في بيان مشترك إن "فرنسا وألمانيا تشعران بالقلق إزاء الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار.

"ونحن نتابع الموقف عن كثب ولا سيما فيما يتعلق بتحركات القوات الروسية وندعو جميع الاطراف لضبط النفس ووقف تصعيد التوترات فورا."