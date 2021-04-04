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أنور قرقاش: استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أكد  الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات، أن إستقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي. وقال  في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "إن سياسة الأردن العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري." وأضاف أن "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه."  


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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