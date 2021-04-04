شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تدخل إغلاق صارم لاحتواء تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت إيطاليا في إغلاق صارم على مستوى البلاد لمدة 3 أيام بهدف تقليل السفر خلال عيد الفصح والمساعدة في منع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضي البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ في الانخفاض.

ويشمل الإغلاق، الذي أعلن عنه الشهر الماضي، فرض قيود على حركة الأفراد مع تقييد السفر والزيارات للأقرباء.