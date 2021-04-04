شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 4 من قوات الأمن في انفجار قنبلة بكابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الأفغانية في بيان لها اليوم الأحد، مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في منطقة "باجمان" غرب العاصمة كابول.

وقالت الشرطة حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي حيث تم استهداف سيارة عسكرية بقنبلة مزروعة على جانب طريق في منطقة "باجمان".

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.