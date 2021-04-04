شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي: نقف ونساند اجراءات الملك عبد الله لحفظ الأمن في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وقال العثيمين: إن المنظمة تؤيد جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله وسمو ولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.

