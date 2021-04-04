شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور قرقاش: استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات، أن إستقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "إن سياسة الأردن العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري." وأضاف أن "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه."

