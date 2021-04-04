«تحركات ونشاطات تستهدف أمن واستقرار البلاد».. مشهد ضبابي بعد «محاولة انقلاب» فاشلة في الأردن.. واعتقالات أمنية تطال شخصيات بارزة

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتقلت السلطات الأردنية المبعوث السابق الخاص للملك الى السعودية حسن بن زيد، والرئيس السابق للديوان الملكي باسم ابراهيم عوض الله وآخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقلاً عن مصدر أمني أمس السبت، بأنه "بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرين لأسباب أمنية".

‏وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه تم اعتقال نحو 20 مسئولاً في الأردن.

‏وقالت الصحيفة إنه تم وضع الأمير الحمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية في قصره في عمان، وسط تحقيق بشأن مؤامرة انقلاب معقدة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.

والأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، كما كان ضابط سابق في الجيش الأردني، هو ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004.

ولاحقاً، نقلت الوكالة الأردنية عن مصدر مطلع قوله إن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

كما نقلت الوكالة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، تأكيده أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بين أنه طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

تأييد

وأعلنت كل من مصر والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت ولبنان والسلطة الفلسطينية ومجلس التعاون الخليجي، تأييدهم للمملكة الأردنية وقرارات الملك عبدالله الثاني.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان أن "أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن المملكة "تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: "نحن نتابع التقارير عن كثب ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".

وأعلن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى "تأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها" الملك عبد الله الثاني.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إننا "ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".

كما كتب رئيس الوزراء اللبناني المُكلف، سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر: "كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الاردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

وأعلنت الخارجية العراقية وقوف الحكومة العراقية إلى جانب الأردن عقب الأحداث الأخيرة التي جرت في المملكة.

وقالت الخارجية في بيان إن الحكومة العراقة "تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطوات تتخذ للحفاظ على أمنِ وإستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأردني، بما يعزز حضوره، عبر الإرتكانِ للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".

وأعلنت الإمارات تضامنها الكامل مع الأردن.

وأكدت وزارة شئون الرئاسة في بيان وقوف الإمارات "وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن و استقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار، مؤكدا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون".