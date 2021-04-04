ارتفاع مرتقب في أسعار البيض.. ومهنيون يؤكدون وفرة الإمدادات لرمضان

جدة - عبدالحي حسين - طمأنت الجامعة الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك المغاربة، بأن العرض من هذه المادة متوفر بشكل كاف خلال شهر رمضان وما يليه.

وأشار بلاغ للجمعية، أن مستوى الإنتاج يتراوح ما بين 17 مليون و18 مليون بيضة يوميا، وهو ما يعادل 6.5 مليار بيضة سنويا، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في منظومة إنتاج البيض والمواد الأساسية في تعليف الدجاج بالأسواق العالمية بنسبة 80 في المائة وهو ما أثر على كلفة الإنتاج.

وتابع البلاغ، أنه وبالنظر إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، وبالإقبال الكبير على البيض لاسيما خلال الأسبوع الأول الذي يسبق رمضان، مضيفا البلاغ عينه أن تعرف الأسعار ارتفاعا طفيفا، قبل أن ترجع هذه الأخيرة إلى وتيرتها خلال الأسابيع الموالية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للأسعار حاليا، فإنها تتراوح عند الخروج من الضيعات، ما بين 0.80 و0.90 درهما للبيضة الواحدة، عند التسويق لدى المستهلك العادي، فإن الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن على العموم فإن الأسعار تتراوح ما بين 1 درهم و1.10 درهما لدى البقال، فيما قد يرتفع هذا السعر قليلا بالمساحات التجارية الكبرى.