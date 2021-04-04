تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يسود البلاد "الأحد" طقس رطب صباحا على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - مغبر غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم / س و البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي والموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.



ويشهد يوم الإثنين المقبل طقسا صحوا بوجه عام غائما جزئيا مغبرا أحيانا و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار أحيانا، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س و البحريكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي مضطربا في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل صحوا بوجه عام غائما جزئيا مغبرا أحيانا خاصة شرقا و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وشرقا مثيرة للغبار أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ س.. و البحريكون مضطرب الموج يصبح متوسطا ليلا في الخليج العربي مضطرب الموج صباحا يصبح متوسطا إلى خفيف في بحر عمان .

ويسود البلاد يوم الأربعاء طقس رطب صباحا على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف - غائم جزئي ومغبر أحيانا شمالا وشرقا - ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا، سرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يشهد يوم الخميس المقبل فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الساحلية والداخلية - ويكون الطقس صحوا و تظهر السحب على الجبال شرقا بعد الظهر- مائلا للحرارة نهارا و الرياح شمالية شرقية و جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س و البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.