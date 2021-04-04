الامارات.. الصحة تقدم 67909 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 67.909 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 8.559.291 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 86.54 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

‌وأعلنت الوزارة عن إجراء 252.243 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة. ‌‎ وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 468.023 حالة.‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1504 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2210 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 452.321 حالة.