واشنطن تؤكد أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية

محمد الفلاح - الأحد 4 أبريل 2021

أكدت واشنطن، السبت، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة عبر "تويتر": "العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شريك أساسي للولايات المتحدة ويحظى بدعمها الكامل".

وفي وقت سابق السبت، نفت القوات المسلحة الأردنية،صحة ما تم تداوله حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، النجل غير الشقيق لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأضاف الحنيطي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه" طٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها.

كما أكد أنه" لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".

وسبق أن نفى مصدر أردني مطلع، أن يكون الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق قيد الإقامة المنزلية أو موقوفا.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية إن الأمير حمزة بن الحسين، ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وكان مصدر أمني أردني أعلن، أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال المصدر إنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

وأشارت نفس التقارير إلى اعتقال 4 من حرس الأمير، مشيرين إلى أنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.