شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصابين بكورونا في وحدات العناية المركزة بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت فرنسا يوم السبت أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة بلغ 5273 بزيادة 19 عن اليوم السابق مع دخول البلاد في ثالث عزل عام للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وحاولت الحكومة وقف زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 من خلال فرض حظر تجول واجراءات إقليمية ولكن اعتبارا من يوم السبت وطوال الأسابيع الأربعة المقبلة ستظل المدارس والأنشطة غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد مغلقة.

وجاء الارتفاع في عدد مرضى وحدات العناية المركزة يوم السبت في أعقاب قفزة أكبر بكثير سُجلت في اليوم السابق وبلغت 145.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتوفير عدد أكبر من أسرة المستشفيات لرعاية لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد -19 . وكان ماكرون يأمل في إخراج فرنسا من الجائحة دون الحاجة إلى فرض عزل عام ثالث من شأنه أن يضر بالاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود العام الماضي.

ولكن سلالات جديدة من الفيروس انتشرت في جميع أنحاء فرنسا ومعظم أوروبا وسط تباطؤ في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مقارنة ببعض البلدان بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.