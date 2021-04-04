انت الان تتابع خبر الكاظمي يغادر الى الامارات على رأس وفد حكومي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي غادر صباحا ارض الوطن متوجها الى الامارات على رأس وفد حكومي رفيع".
واضاف البيان " ان الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار السعودية الاربعاء الماضي والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، واسفرت الزيارة عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.
واضاف البيان " ان الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار السعودية الاربعاء الماضي والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، واسفرت الزيارة عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.