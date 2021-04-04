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الكاظمي يغادر الى الامارات على رأس وفد حكومي

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بغداد - ياسين صفوان - توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي غادر صباحا ارض الوطن متوجها الى الامارات على رأس وفد حكومي رفيع".

واضاف البيان " ان الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".


وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار الاربعاء الماضي والتقى بولي العهد ، واسفرت الزيارة عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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