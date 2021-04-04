الكاظمي يغادر الى الامارات على رأس وفد حكومي

وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي غادر صباحا ارض الوطن متوجها الى الامارات على رأس وفد حكومي رفيع".

واضاف البيان " ان الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".

