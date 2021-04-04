اصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليونا

وبحسب احصاءات الجامعة، فان حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ في العالم حتى الآن 130.643.579 حالة، بينها 2.844.807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%. حتى ساعة اعداد هذا التقرير، والعدد مستمر بالارتفاع مع مرور الوقت.وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30.668.826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12.953.597 حالة، ومن الثم الهند بـ12.392.260 إصابة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد وفيات الجائحة بـ554.779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330.193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203.854 متوفيا.

ويوم امس السبت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 كانون الثاني 2021.

