بالفيديو: موكب فرعوني مهيب لنقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة

وقد صرّح وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن الملك سقنن رع، من الأسرة السابعة عشرة (القرن السادس عشر قبل الميلاد) هو من "يقود" موكب الملوك، وفي مؤخرته الملك رمسيس التاسع من الأسرة العشرين (القرن الثاني عشر قبل الميلاد). حيث بدأ الموكب رحلته الأخيرة إلى متحف الحضارة في جلال يليق بالملوك، وذلك بعد أن قضى هؤلاء 100 عام في المتحف المصري بالتحرير منذ أن افتتحه عالم المصريات الشهير، أوغست ميريت، عام 1902.

وسار الموكب من خلال عربات مزيّنة برسومات ونقوش فرعونية مجهزة بفراغ خاص يحتوي على النيتروجين، حتى يضمن للمومياوات الظروف المناسبة للنقل، بينما حملت كل عربة اسم الملك الموجود بداخلها، وجرى ذلك كله وسط حراسة أمنية مشدّدة، حيث تقدّم الموكب الدراجات النارية الخاصة بالحرس الجمهوري.