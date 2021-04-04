وكالة الأنباء الأردنية: الأمير حمزة ولي العهد السابق ليس موقوفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نفى مصدر أردني مطلع، أن يكون الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق قيد الإقامة المنزلية أو موقوفا.



وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية إن الأمير حمزة بن الحسين، ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وكان مصدر أمني أردني أعلن، اليوم السبت، أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ"أسبابٍ أمنيّة".

وحسب وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال المصدر إنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

وأشارت نفس التقارير إلى اعتقال 4 من حرس الأمير، مشيرين إلى أنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.