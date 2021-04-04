دبلوماسي ألماني يتهم أردوغان بسرقة مستقبل تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مارتن إردمان، السفير الألماني السابق في أنقرة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يسرق مستقبل تركيا.



وإردمان (66 عامًا) دبلوماسي مخضرم شغل مناصب عدة أبرزها المتحدث السابق باسم الخارجية الألمانية وسفيرها السابق في تركيا في الفترة بين 2015 و2020.

وتابع :"لاحظت منذ عام، أن تركيا تتعرض بشكل متزايد لنهب ممنهج للمستقبل من قبل النظام الاستبدادي".

وأضاف: "هناك حريات أقل وأقل في العديد من المجالات، بل بالكاد توجد حريات.. نحن نتعامل مع نظام استبدادي".

ولفت إلى أن المعارضة التركية "محبطة من ردود الفعل السلبية من أوروبا" حيال انتهاكات أردوغان للديمقراطية.

ومنذ أعوام، يعمل أردوغان على تحويل تركيا إلى دولة الرجل الواحد، وإنهاء كل مظاهر الديمقراطية، واستهداف المعارضين بالسجن والتضييق، ومصادرة الحريات