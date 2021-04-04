قيادية في المعارضة التركية تتحرك ضد أردوغان لإنسحابه من اتفاقية إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تقدمت قيادية بالمعارضة التركية بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "سوزجو" المعارضة،، تقدمت بالطلب زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشينار، التي قالت في العريضة التي تقدمت بها إن القرار مناف لبنود الدستور رقم 6 و87 و90 و104.

وكانت أكشينار قد علقت على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها بالبرلمان بقولها: “السلطة الحاكمة تواصل الاكتفاء بمشاهدة وقائع القتل والاغتصاب مطالبة بإحياء -روح- اتفاقية إسطنبول”.

وانضمت أكشينار بذلك إلى جهود المعارضة لإلغاء القرار الرئاسي الصادر يوم السبت قبل الماضي، والذي لاقى انتقادات دولية عديدة.

كان حزب الشعب الجمهوري أعلن رفع دعوى في مجلس الدولة لإلغاء القرار.

كما قرر علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أن حزبه سيلجأ أيضا لمجلس الدولة لإلغاء القرار، بل وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أنه نقل قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول إلى مجلس أوروبا.