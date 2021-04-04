شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد التخلص من الزيادة السكانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل المسألة السكانية فى الوقت الراهن تحديا أمام الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدى لها، ورصدت دراسة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فوائد الحد من الزيادة السكانية.

- رفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد حيث أنه يجرى حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالى.

- إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.

- التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

- النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

- تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة.