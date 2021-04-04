شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مجلس قومى للسكان ومستقبل الغاز الطبيعى على أجندة لجان الشيوخ.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مناقشة لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان، الصحة والسكان، الشئون المالية، مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبد الفتاح رمضان، وعدد من أعضاء المجلس بإنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.

كما تعتمد لجنة الثقافة والاعلام، تشكيل وأطر ماتم الاتفاق عليه من مجموعات عمل (الثقافة – السياحة والآثار – الإعلام)، فضلا عن مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تحويل قصر دولة مصطفي باشا النحاس إلي قصراً للثقافة وتطوير ميدان النحاس بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

ووضعت لجنة الشباب والثقافة علي جدول أعمالها، مناقشة لوائح الأندية الخاصة، ووضع أفكار مبتكرة للمسابقات الشبابية بمراكز الشباب، فضلا عن مناقشة مشاكل مراكز الشباب، فيما تبحث لجنة الصحة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تحسين أوضاع هيئة التمريض والعاملين في قطاع الصحة.

وتبحث لجنة الزراعة، خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تطوير إنتاج وتطوير وتصنيع وتداول الألبان، أما لجنة الطاقة فتفتح ملف مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر فى ظل الاكتشافات الجديدة.

ومن خلال لجنة برلمانية مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الدينية ولجنة حقوق الإنسان، يشهد اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، فيما تنظر لجنة مشتركة من لجان : "المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والصناعة"، مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.