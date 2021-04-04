حدث ليلاً| التفاصيل الكاملة لموكب نقل المومياوات.. وفيديو مسرب لولي عهد الأردن السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.

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​التجهيز بدأ منذ عام ونصف.. التفاصيل الكاملة لموكب المومياوات الملكية (صور)

شهدت مصر السبت، حدثًا استثنائيًا بنقل موكب أسطوري لنقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث يعد هذا التحرك هو الأخير لأعظم ملوك العالم القديم.

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عجلات حربية وخيول.. تعرف على الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية (صور)

شهدت مصر مساء السبت 3 أبريل، حدث استثنائي فريد من نوعه لم ولن يتكرر، بموكب أسطوري مهيب ينقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث يعد هذا التحرك هو الأخير لأعظم ملوك العالم القديم.

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"يليق بدمائهم الملكية".. كيف علقت المواقع العالمية على موكب المومياوات؟

خطفت العاصمة المصرية القاهرة أنظار العالم مساء السبت لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر القديمة في رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة. وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

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متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد الرئيس السيسي لمتحف الحضارة في الفسطاط

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية موكب المومياوات الملكية.

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من 4 ابتدائي حتى ثانية ثانوي.. خطوات تحميل امتحانات الطلاب في الخارج

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم السبت، إنها أتاحت الامتحانات للطلاب المصريين في الخارج، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بدءًا من اليوم السبت 3 أبريل وحتى 13 أبريل الجاري.

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أول تعليق من الولايات المتحدة على جملة اعتقالات لمسؤولين سابقين بارزين بالأردن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدعم العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، وأن المملكة شريط أساسي للولايات المتحدة وتدعمه بشكل كامل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعوية.

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أول تعليق رسمي من مصر على أحداث الأردن

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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فيديو مسرب للأخ غير الشقيق للعاهل الأردني يكشف فيه وضعه قيد الإقامة الجبرية

أكد ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أنه وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، واعتقال حراسه الخاصين، لافتًا إلى أنه لم يرتكب أي مخالفات أو الاشتراك في أي مؤامرات تحاك ضد الأردن، وذلك على خلفية إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الأردني، إجراء تحقيقات في ارتكاب مسؤولين سابقين نشاطات تستهدف أمن المملكة.

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وزير الثقافة السعودي يهنئ مصر بنجاح موكب المومياوات الملكية

أعرب وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن خالص تهانيه لجمهورية مصر العربية لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

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الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

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إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء السبت، أن إريتريا بدأت في سحب قواتها من تيجراي.

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