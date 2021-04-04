8 ميداليات.. آية بطلة كأس مصر في رفع الأثقال للمكفوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"آية حمادة محمد"، طالبة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة كفر الشيخ، أثبتت أن الإرادة تصنع المعجزات بعد تحقيقها للعام الثالث على التوالي انجازًا تاريخيًا بحصولها على بطولة كأس مصر في رفع الأثقال التي أقيمت بمحافظة بورسعيد مؤخرًا.

ماحققته آيه في بطولة رفع الأثقال بمحافظة بورسعيد، لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه إنجازًا عالميًا فحصلت على بطولة كأس العالم للمكفوفين عام 2019 إذ تستعد للبطولة ذاتها التي تجرى فعالياتها في جورجيا خلال الفترة المقبلة في العام الجاري 2021.

حصدت آية طوال فترة ممارستها رياضة رفع الأثقال منذ فترة تقترب من 3 أعوام وإلى الآن 8 ميداليات منهم 6 ميداليات ذهب، و ميداليتين واحدة فضية، والأخرى برونزية.

آية مارست لعبة رفع الأثقال عن طريق الصدفة، عندما رشحتها مدرسة النور للمكفوفين بمدينة كفر الشيخ، لتخوض بطولات رفع الأثقال، فطُلب من إدارة مدرستها ضرورة مشاركة طلاب مكفوفين في بطولات الألعاب المختلفة على مستوى الجمهورية.

ورغم عدم خبرتها ودرايتها بلعبة رفع الأثقال، وافقت على خوض بطولة الجمهورية في اللعبة، وخلالها لم يكن هناك تفاؤلا بفوزها بأول بطولة تشارك فيها نظرًا لعدم خبرتها، ودرايتها باللعبة التي تدربت فيها لمدة 7 أيام فقط، قبل المشاركة فيها فاستطاعت الحصول عليها، وسط مفاجأة أذهلت كل من حولها.

تمر الأيام والشهور، وشاركت في مسابقات أخرى واستطاعت تحقيقها، ليجرى تصعيدها فيما بعد إلى منتخب مصر في رفع الأثقال، واستطاعت مع المنتخب تحقيق الفوز ببطولة العالم في رفع الأثقال، وأثبتت أن الإرداة والتحدي يصنعان المعجزات.