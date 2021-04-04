قاض برازيلي يسمح بالحضور الشخصي لقداس عيد الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (د ب أ):

فتح قاضي المحكمة العليا في البرازيل الطريق أمام حضور الاشخاص لقداس عطلة عيد الفصح داخل الكنيسة، على الرغم من الأرقام المقلقة للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأصدر القاضي أمرا يوم السبت ينص على أنه لا يمكن للولايات والبلديات أن تحظر تمامًا حضور الاحتفالات الدينية بسبب الجائحة.

وأفادت تقارير إعلامية برازيلية بأن القاضي أعلن بطلان إجراءات الحظر التي تم فرضها بالفعل.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من المتطلبات، حيث يجب ألاّ يتجاوز الحضور في الكنيسة 25 % من سعتها، ويجب على الرواد ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ورفعت جمعية من المحامين الإنجيليين دعوى قضائية، بحجة أن الحظر الصادر في أجزاء من البلاد ينتهك الحق الأساسي في الحرية الدينية ومبدأ علمانية الدولة.

يشار إلى أن البرازيل، البالغ عدد سكانها حوالي 210 مليون نسمة، تسجل حاليا أرقاما قياسية من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

ومنذ بداية الجائحة، تم تسجيل أكثر من 330 ألف حالة وفاة هناك.وتسبقها فقط الولايات المتحدة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد يوم الأربعاء الماضي تسجيل رقم قياسي جديد للوفيات بلغ 3869 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

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