تايوان تتلقى الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ):

تلقت تايوان اليوم الأحد الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة مشاركة اللقاحات العالمية كوفاكس.

وتم شحن 199 الفا و 200 جرعة من إجمالي 02ر1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المخصصة لتايوان، باستخدام شركة الخطوط الجوية التايوانية تشاينا إيرلاينز. وبعد وصول اللقاحات،تم نقلها بشكل سريع إلى مستودع تبريد في المطار .

وأعلن مركز السيطرة على الأوبئة المركزي عن الشحنة في وقت متأخر من يوم السبت بعد إقلاع الرحلة من أمستردام.

وقال المركز اليوم إن تاريخ انتهاء صلاحية هذه الدفعة من اللقاح التي تم الحصول عليه من خلال كوفاكس هو 31 مايو.

وتلقت تايوان في 3 مارس 117 ألف جرعة، تم توفيرها تجاريا من شركة أسترازينيكا، وتاريخ انتهاء صلاحيتها في 15 يونيو.

وقال وزير الصحة والرفاهية تشين شيه تشونج، الذي يرأس مركز السيطرة على الأوبئة المركزي، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم السبت "لذلك سوف نسرع ​​العملية من أجل إعطاء فرص لعدد أكبر من الناس".

وتلقى الجرعة الأولى حتى يوم السبت 17056 شخصا في تايوان، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية. وقال المركز أمس إنه ظهرت أثارا جانبية على 63 شخصا.

وحتى يوم السبت ،سجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون نسمة 1045 حالة إصابة بكوفيد-19، و10 وفيات بسبب الفيروس.