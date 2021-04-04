شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: استهلاك الزيادة السكانية للتنمية تستوجب رفع الوعى بتنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة الساعة التى لازالت تؤرق الشارع المصرى وتهدد كافة مشروعات التنمية والإنجازات الأخيرة التى تقوم بها الدولة خاصة وأن المواطن لن يشعر بالتنمية لطالما استمر التعداد السكانى فى ازدياد .

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن رجال الدين أكدوا على أن تنظيم الأسرة ضرورة ملحة خاصة بالدول التى تمر بظروف استثنائية مثل مصر، مضيفا أن الدولة تواجه تحديات عدة ورغم ذلك تعمل على تنفيذ واستكمال مشروعات التنمية والتى يصعب الشعور بعائدها المباشر على المواطن فى ظل هذه الزيادة المستمرة للسكان .

وشدد أن كل ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب زيادة الوعى بتنظيم الأسرة ومدى أهميته فى الحد من الآثار السلبية لتلك الإشكالية وتأثيرها على الدولة والتى تتمثل فى آثار اقتصادية ومجتمعية وصحيه وغيرها تعود بالسلب عل الأسرة المصرية .

وأوضح أنه وبصفته عضو مجلس نواب تتمثل معظم مطالبات أهالى دائرته، فى الأساس على البحث عن عمل نتيجة صعوبة تحمل الأعباء الأسرية، وهو ما يؤكد على أن "تنظيم الأسرة" أوقع من ترك هذه الأزمة تتزايد واستمرارها فى تهديد الدولة وأمنها الغذائى واستهلاكها لمعدلات التنمية بشكل أسرع.