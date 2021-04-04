شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 710 إصابات جديدة و39 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت، تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 438 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 155 ألفا و 886 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 204 آلاف و 256 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12123 حالة وفاة.