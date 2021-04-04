بينها العراق.. موجة من غاز الكبريت تتجه نحو ثلاث دول

بغداد - ياسين صفوان - كشف منبئ جوي عراقي، السبت، عن موجة من غاز ثاني أكسيد الكبريت تتجه نحو ثلاث دول بينها العراق.

وقال صادق عطية في منشور على الفيسبوك، إنه "حسب ماترصده الخرائط البيئية، وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا".

وأضاف "قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الايطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة"، مؤكدا انها "ستعبر اجوائنا خلال 48 ساعة".